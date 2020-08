Lettera alla redazione: Impossibile prenotare le analisi del sangue al Parini

Riceviamo e pubblichiamo

Volevo portare all'attenzione del suo giornale la difficile situazione che si sta vivendo all'Ospedale Parini. Da alcune settimane (ma forse anche da più tempo) è letteralmente impossibile prenotare le analisi del sangue. Dopo una visita specialistica all'ospedale, mi sono state prescritte delle analisi e il medico mi ha detto di andare a prenotare al centro prelievi, ma qui mi è stato detto che era possibile farlo solo telefonicamente al numero unico 0165543460, dalle 11 alle 14. Peccato che il numero sia costantemente occupato. fino alle 10:59 il numero squilla libero... e alle 11:00 inizia ad essere occupato.

Sono due settimane che provo a telefonare senza esito. Lo stesso accade ad altre persone. Ho provato a chiamare anche l'altro numero delle prenotazioni 0165548387, ma non riesco a prendere la linea nemmeno lì.

Al box informazioni fuori dal Parini mi hanno detto che la procedura da seguire è quella e che bisogna ritentare fin quando non si prende la linea. Solitamente in questi casi vi è un centralino che permette di rimanere in linea per non perdere la priorità della telefonata, ma qui niente!

Cosa sta accadendo? Spero che il vostro giornale riesca a dare delle risposte. Comprendo che l'emergenza Covid comporti delle difficoltà aggiuntive, ma vorrei almeno avere una data per le mie analisi, anche tra 4 mesi, per assurdo.

lettera firmata