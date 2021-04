Disservizi sull'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Riceviamo e pubblichiamo

Sono una cittadina che ha avuto la sfortuna di imbattersi nella mancanza di servizi volutamente o insolitamente non dati.

Ho fatto una domanda di invalidità civile negli uffici di Saint Christophe. Mi avevano dato da compilare un foglio per dare la mia adesione al mio Fascicolo Elettronico Personale USL ma, a quanto pare, non possono accedervi perché il servizio non è attivo.

Ho aspettato 6 mesi per esserne a conoscenza.

A che serve farci compilare dei fogli con firma se poi il servizio non è attivo?. Tutto tempo perso. Ora mi dovrò recare di persona con i documenti cartacei.

Li ringrazio per avermi agevolato.