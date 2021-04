Solidarietà a un direttore di banca umano

Gentile Redazione, mi trovo oggi qui a scrivervi per solidarietà e gratitudine verso persone che mi hanno aiutato.

Parlo di una banca. Sembrerà strano, ma la mia era una banca umana.

Dopo un passaggio in altre due banche che mi hanno trattata come un escremento, la prima, e come un limone da spremere, la seconda, sono giunta alla Ubi Banca di Aosta. Una banca umana. Incredibile da credere. Dal cassiere Christian, sempre gentile e disponibile, al direttore Prot, una persona squisita e pronta ad aiutarti. Grazie a lui sono riuscita a salvare la mia casa dall'ipoteca. Non lo ringrazierò mai abbastanza.

Ora che un'altra banca ha assorbito la Ubi, il dottor Prot è stato trasferito da Aosta sui monti a Cogne. La sua umanità è stata così condannata?

Vorrei esprimergli la mia solidarietà e la mia profonda gratitudine. Invito coloro che lo hanno conosciuto a scrivere la loro testimonianza ai giornali, e a fare tutto ciò che è possibile per ridare dignità ad una persona che ci ha aiutati.

