Ancora chiusi i casinò tradizionali per il Covid-19, i giocatori si riversano in rete





Le misure attuali di sicurezza, per combattere il coronavirus, messe in campo dal Governo Conte, hanno stabilito di prolungare la chiusura dei casinò fisici considerati non al momento necessarie, poiché ambienti d’assembramento di persone e di attività ludiche.

Queste misure di sicurezza sono ancora in atto anche in molti altri Paesi del mondo e ovviamente in Europa.

Mettersi in linea con le misure di sicurezza, in pratica, non è stato solo un obbligo da parte delle aziende che gestiscono i casinò terrestri, ma anche una necessaria azione per la protezione dei propri dipendenti e clienti, per la limitazione della diffusione del coronavirus che nel presente non ha ancora un vaccino.

Quello che accade per i casinò italiani, sta avvenendo anche in altre parti del mondo, come per esempio Las Vegas, considerato un nevralgico centro del gioco d’azzardo, dove gli appassionati aspirano a giocare ai tavoli di poker, della roulette e nelle sale delle slot machine, tanto per citare alcuni giochi casinò.

E’ così che tutti gli appassionati di giochi d’azzardo in tutto il mondo, dal più esperto o alle prime esperienze, sono seduti comodamente nella propria casa a giocare e quindi scommettere davanti al proprio monitor o da un tablet e smartphone, tramite la propria rete internet.

Infatti, i casinò digitali, oggi sono sempre più una consolidata alternativa, un sistema perfettamente funzionante (in Italia legale e sicuro), che permette di rimanere a casa e arginare il problema dei casinò, delle sale scommesse e delle sale da gioco terrestri. In Italia, di fatto, i casinò fisici sono ormai pochissimi, per questo il gioco online è comunque sempre molto più frequentato. Per fare un esempio su questo sito è possibile confrontare i casinò online legali che permettono di giocare in massima sicurezza sotto il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)

Il settore dei giochi casinò online, è molto organizzato

In un mondo dove gli individui apprezzano sempre più la comodità, è intuibile perché i casinò sul web stiano ottenendo molto successo e quindi apprezzamenti. Dopotutto poter usufruire degli stessi giochi offerti dai casinò terrestri, seduti comodamente sulla propria poltrona (dove si preferisce), non è trascurabile.

Inoltre, gli appassionati di giochi di carte, possono scegliere i sempre più tecnologici Casino Live, utilizzando una webcam e un microfono, come se fossero seduti a un tavolo di un casinò fisico, con tanto di croupier in carne e ossa. Ovviamente, per essere onesti, mancano nel digitale, i tipici suoni, i colori e i profumi e quindi l’innegabile fascino delle classiche sale da gioco, tuttavia, gli appassionati, sempre più accettano anche il gioco d’azzardo online.

I giochi casinò più gettonati sono quelli con le carte e ovviamente le slot machine, che restano il gioco più praticato dalla maggior parte dei giocatori, sia italiani, sia mondiali. Anche gli appassionati di scommesse, in questo periodo “fermo” di sport, si stanno dilettando nel segmento eSports , ma non disdegnano gli altri giochi come le slot machine, che rappresentano il 50% del movimento totale.

Come giocano gli italiani sul web?

Le vecchie macchinette, in altre parole le slot machine sono il gioco più frequentato, perché sono divertenti, poco impegnative, facili e veloci. Alcuni sostengono che i tintinnii, i suoni e luci siano quasi ipnotici, ma soltanto nelle sale da gioco terrestri. Infatti, è provato, che la maggior parte dei giocatori siano abituati a giocare online con l’audio disattivato. Ecco che quindi la caratteristica reale della slot machine è la semplicità di gioco.

Le slot machine offrono molte tipologie e temi, ognuna con le sue peculiari caratteristiche, con una guida informativa delle regole di base, in pochi giri di rulli è possibile acquisire tutto il necessario per un gioco corretto.

Durante il periodo “Iorestoacasa”, è importante l’attenzione verso due aspetti. La prima è di giocare sempre in modo responsabile e quindi non esagerare, solo perché ci si annoia. La seconda è di scegliere un casino online con concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ne garantiscono la sicurezza, la privacy e la legalità.