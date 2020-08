CVA eBiketour Evolution: appuntamento imperdibile a Gressoney-La-Trinitè e Valgrisenche nel week-end di ferragosto

Mancano pochi giorni al momento top dell¹estate valdostana e il CVA eBiketour si appresta a festeggiare questo doppio appuntamento, con due

date, in località che parlano da sole.

Si comincia con Gressoney-La-Trinité sabato 15 agosto, dove un itinerario tecnico e medio- difficile farà emergere le qualità degli ebikers. Due come sempre le partenze, una al mattino e l¹altra al pomeriggio e arrivo a Punta Jolanda (2.300 m slm) con passaggio intorno al lago Gabiet e dighe CVA. A seguire il rientro sulla discesa che si preannuncia impegnativa, ma con punti panoramici mozzafiato. In tutto 17,5 km di percorso con ben 910 m di dislivello positivo e difficoltà medio-difficile.

Il 16 agosto invece, tappa a Valgrisenche, in centro paese, con una traccia studiata ad hoc che permetterà la vista del bacino CVA con diga del Beauregard dal Prà de la Teisa. Poi sentieri e sterrati fino ad arrivare a Rocher. Un percorso divertente e da non perdere, in una delle valli più autentiche della regione. Complessivamente 22 km di itinerari con 870 m di dislivello positivo e difficoltà medio-facile. La partecipazione può essere effettuata anche con la propria ebike.

In ogni tappa sarà possibile, senza prenotazione e fino alle ore 16:00 provare, in brevi tour accompagnati da un maestro MTB, le ebike che CVA mette a disposizione.

Gli eventi sono tutti gratuiti, ma è necessaria la prenotazione che è obbligatoria e può essere effettuata su: www.ebiketour.cvaspa.it