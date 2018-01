Furto in un supermercato della plaine, denunciati due uomini



Sorpresi dai vigilantes a rubare merce AOSTA. Due uomini sono stati denunciati per furto aggravato dalla polizia di Aosta. Nei giorni scorsi i due, originari della Romania, sono stati sorpresi dal personale della vigilanza di un noto supermercato della plaine ad occultare della merce, per un valore complessivo di un centinaio di euro, alll'nterno dei propri abiti. La polizia, intervenuta sul posto, ha recuperato la refurtiva e deferito i responsabili. redazione