Aosta, rigettata la proposta di referendum sulla riapertura al traffico dell'Arco d'Augusto

AOSTA. Il referendum sulla riapertura al traffico di piazza Arco d'Augusto non si farà, almeno per ora. La proposta depositata nei giorni scorsi al Comune di Aosta è stata infatti respinta per alcune irregolarità.

"Richiesta di referendum rigettata", scrive a tal proposito il sindaco di Aosta Fulvio Centoz su Facebook spiegando che "ci sono altri errori nella denominazione dei proponenti e nella ricopiatura del numero della carta di identità". Risulta inoltre che i dieci proponenti (il numero minimo necessario) non siano tutti residenti nel capoluogo, condizione invece richiesta dal regolamento.

"Questa gente - commenta ancora Centoz - non è in grado di raccogliere 10 persone residenti ad Aosta per proporre un referendum consultivo e pensa di raccogliere 1.500 firme come prevede il regolamento?".

A stretto giro arriva la risposta dei consiglieri comunali Etienne Andrione (Lega), Vincenzo Caminiti e Lorenzo Aiello (gruppo misto di minoranza), tutti sostenitori della proposta, i quali annunciano: appena il rigetto della proposta sarà comunicato in via formale "contribuiremo alla formazione di un nuovo comitato promotore (accertandoci questa volta che tutto sia fatto correttamente e rinnovando con l'occasione le scuse alla cittadinanza) che riproporrà quanto prima il medesimo quesito già inviatogli".

Clara Rossi