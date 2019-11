Aosta, al via l'installazione dell'albero di Natale Pubblicato: Venerdì, 15 Novembre 2019 15:48

AOSTA. È iniziata oggi in piazza Chanoux l'installazione dell'albero di Natale che ornerà il salotto di Aosta durante le festività. Come per lo scorso anno il Comune ha deciso di collaborare con la Chambre Valdôtaine e optato per un albero tutt'altro che tradizionale, con metallo e gradini al posto di legno e aghi.

Lo scorso Natale questa scelta ha fatto discutere suscitando sentimenti opposti tra chi avrebbe preferito seguire la tradizione e chi invece ha apprezzato il tocco di modernità. Quest'anno allo stesso modo, pur non essendo una novità, l'albero farà ancora discutere.

Secondo i calcoli dell'Amministrazione comunale l'installazione dovrà essere completata in tempo per l'inaugurazione del Marché Vert Noêl 2019/2020 prevista sabato 23 novembre.

Inoltre sempre grazie all'accordo con la Chambre Valdôtaine 500 alberelli abbelliranno le vie del centro storico del capoluogo durante il periodo di Natale e Capodanno.

(foto da Twitter)