Confermate la Sagra della Castagna e la Sagra dell'Uva

Sabato 10 e domenica 11 ottobre le due sagre a Donnas riunite in un'unica manifestazione

DONNAS. Malgrado le difficoltà del momento, la pro loco di Donnas conferma la 64esima Sagra dell'Uva e la 48esima Sagra della Castagna. I due appuntamenti sono stati riuniti in un unico fine settimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, e saranno organizzati nel piazzale del salone Bec Renon.

Il programma è ridotto rispetto al solito, per esempio non ci saranno balli e serate danzanti a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19. I momenti di convivialità e di divertimento comunque non mancheranno.

Si parte sabato sera alle 20.30 con la distribuzione di birra e castagne e mendaye, le caldarroste. Domenica mattina inizierà l'esposizione dei grappoli d'uva e alle 11 ci sarà la Santa messa. Alle ore 15, il pranzo dei vignerons al ristorante les Caves, inizierà la gara dei caldarrostai (la prenotazione è obbligatoria contattando i numeri 340 5081455 e 345 9758268). Il doppio evento si chiuderà alle ore 17 con la premiazione della gara di mendaye e l'assegnazione del Grappolo d'Oro.

redazione