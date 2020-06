Prorogate le esenzioni per reddito dei ticket sanitari



La pratica riguarda le esenzioni di tipo E01, E03 e E04 AOSTA. Le esenzioni per reddito dal pagamento dei ticket sanitari (del tipo E01, E03 e E04) per i cittadini di età superiore ai sessantacinque anni in scadenza a giugno sono prorogate al 30 settembre 2020. Lo comunica l'Azienda Usl della Valle d'Aosta. La proroga avviene d'ufficio e non è pertanto necessario recarsi di persona presso gli sportelli Scelta/Revoca. La nuova scadenza delle esenzione sarà comunicata automaticamente anche al medico curante tramite il sistema informatico. "La proroga delle esenzioni - precisa l'Usl - viene attuata nell’ambito di quanto indicato dalle misure di contenimento della pandemia Covid-19 stabilite dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34". redazione