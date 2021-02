Covid-19, meno di 200 le persone attualmente positive in Valle d'Aosta

AOSTA. Continua a ridursi il dato sui casi attualmente positivi al Covid-19 presenti in Valle d'Aosta.

In base ai dati dell'ultimo bollettino regionale risultano 11 contagi in più in un giorno, 22 guariti e un altro decesso.

Al momento sono 189 le persone infette, 12 in meno rispetto al bollettino di ieri, e i ricoverati sono 31. Tre sono in cura in terapia intensiva, altri 20 all'ospedale Parini di Aosta e 9 all'ospedale da campo.

Il bollettino di oggi indica inoltre +83 persone sottoposte a tampone e +352 tamponi effettuati.

Dall'inizio dell'emergenza i contagi sono 7.815, i decessi 406 e i guariti 7.220.

redazione