Pontey, riaperti i due accessi sulla strada dell'Envers



Il presidente della Regione Testolin ha firmato l'ordinanza PONTEY. Oggi, 25 aprile, il presidente della Regione ha firmato l'ordinanza che riapre al transito veicolare i due accessi sulla strada dell'Envers al territorio di Pontey, l'unico comune della Valle d'Aosta messo in totale isolamento per circa un mese a causa dell'elevata diffusione del virus Covid-19. "Si prosegue con questo ulteriore passo nel graduale percorso verso il ritorno alla normalità che vede, per quanto concerne il Comune della media valle, la riapertura veicolare della strada dell’Envers verso i Comuni limitrofi di Chambave e Châtillon" spiega in una breve nota il presidente Renzo Testolin. redazione