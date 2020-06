Lavori e modifiche alla viabilità sulle strade regionali di La Salle, Saint-Vincent e Ayas



Prevista anche la chiusura di una strada per la manutenzione del cavalcavia ferroviario AOSTA. Alcuni cantieri sono aperti e saranno aperti nei prossimi giorni sulle strade regionali n. 27 di La Salle, n. 33 del Colle di Joux e n. 45 della Val d'Ayas. A La Salle è programmato un intervento di manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario che porterà alla chiusura della strada all'altezza di località Chez Borgne dall'8 al 13 giugno prossimi. A Saint-Vincent, sulla strada per il Colle di Joux, è iniziata la sistemazione di sicurvia e barriere stradali nel tratto tra le località Salirod e Petit Rhun (dal ok 9+500 al km 11) ed è quindi attivo un senso unico alternato regolato da semaforo mobile dalle ore 7 alle ore 18 fino al prossimo 19 giugno. Infine per consentire l'ampliamento della rete di comunicazione e posa fibre ottiche, un altro senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri è attivo ad Ayas, da località Pilaz a località Champoluc (dal km 25+400 al km 26+600) sempre dalle ore 7 alle ore 18 per tutto il mese di giugno. redazione