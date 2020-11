Lavori sulle strade regionali a Hône e Chambave

Per la posa della fibra ottica e per rifacimento di marciapiedi

AOSTA. Alcune modifiche alla circolazione saranno attive nei prossimi giorni sulle strade regionali n. 2 nel comune di Hône e n. 11 nel comune di Chambave.

Nel primo caso sono in programma dei lavori di ampliamento della rete in fibra ottica. Per consentire al cantiere di lavorare è attivo da oggi fino al 27 novembre un senso unico alternato in via Emile Chanoux, lungo la strada regionale 2, dalle ore 7 alle ore 18 con l'esclusione dei sabati e delle domeniche.

Sulla strada regionale 11 di Verrayes, nel comune di Chambave, è previsto il rifacimento di 150 metri di marciapiede in via Arbreaz. Da oggi fono al 20 novembre il tratto sarà chiuso al traffico per il taglio di alcune piante, poi la strada riaprirà a senso unico fino al 18 dicembre per l'intervento sui marciapiedi.

redazione