I principali provvedimenti approvati dal governo regionale

Stanziati 1,9 milioni di euro per i servizi agli anziani gestiti dagli enti locali

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta nel corso della riunione di ieri ha rinnovato il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, presieduto dal dirigente della struttura Osservatorio economico e sociale della Presidenza della Regione.

Su proposta dell'assessore alle finanze è stato nominato Germano Gorrex quale presidente del Collegio dei revisori dei conti della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Ai sensi dell'art. 9 della l.r. 2/2003, il Governo regionale ha inoltre approvato a favore del Comitato Incremento Fiera di Sant'Orso di Donnas la concessione di un contributo di 69 mila euro per l'organizzazione della 1019a edizione della Fiera del legno di Sant'Orso di Donnas, in programma dal 18 al 20 gennaio 2019.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e cultura è stata approvata la bozza di convenzione che regola la collaborazione tra il Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e l'Associazione culturale Poetica del Territorio di Châtillon per l'attuazione del progetto editoriale con relativa pubblicazione del volume dal titolo “Valle d'Aosta. La Valle dei castelli”.

La Giunta regionale ha anche concesso alla Fondazione “Clément Fillietroz – Onlus” un contributo integrativo di 80 mila euro a titolo di concorso per il finanziamento delle attività della Fondazione e su richiesta del presidente della Fondazione al fine di poter anticipare la progettazione delle attività scientifiche e didattico divulgative in programma nelle successive annualità.

La Giunta regionale ha poi approvato la registrazione degli spettacoli della 50a edizione della manifestazione Lo Charaban realizzata in collaborazione con la RAI – Radiotelevisione italiana sede per la Valle d'Aosta, che si svolgerà ad Aosta dal 19 al 25 novembre 2018, per una spesa complessiva di 6.100 euro.

Su proposta dell'assessore alle opere pubbliche l'esecutivo ha stabilito in 3.688.400 euro l'ammontare della quota di risorse da destinare al finanziamento delle domande di mutuo presentate e ammesse a beneficio dalla legge regionale del 2013 sule politiche abitative. La copertura è garantita dai Fondi di rotazione destinati alla ripresa dell'industria edilizia di Finaosta.

Infine su proposta dell'assessore alla sanità, e con il parere favorevole del Cpel, il Governo regionale ha approvato l'erogazione di un contributo straordinario agli Enti gestori dei servizi alle persone anziane, per un importo complessivo pari a euro 1.947.438,47 euro da suddividere tra gli Enti gestori dei servizi in proporzione ai posti letto autorizzati al 31 dicembre 2017.

