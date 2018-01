A' Pont-Saint-Martin le Concert du Nouvel An de l'Orchestre d'harmonie du Val d'Aoste



Vendredi 5 janvier, 21h, dans le cadre de la Saison Culturelle 2017/2018

PONT-SAINT-MARTIN. Dans le cadre de la Saison Culturelle 2017/2018, le traditionnel Concert du Nouvel An de l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste se tiendra vendredi 5 janvier 2018, 21h, à l'Auditorium de Pont-Saint-Martin. Créé en 1985 sous le nom de Fanfare Régionale, l'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste débute officiellement le 4 janvier 1986 dans le cadre de la Saison culturelle 1985/1986. A partir de 1991, le groupe remporte de nombreux prix à d'importants concours internationaux et nationaux comme le « Certamen Internacional de bandes de musica » de Valencia et le concours « Banda dell'anno » de Pesaro. En 2005, à l'occasion du Concours de composition de Novi Ligure, une fructueuse collaboration s'instaure avec le compositeur et directeur espagnol Ferrer Ferran. Pour les 25 ans de l'Orchestre, en 2010, la formation participe à la douzième édition du Concours International de Riva del Garda « Flicorno d'Oro » dans la catégorie excellence et en remporte le 1er Prix et s'empare également du 1er Prix absolu. En juillet 2012, au Palais Impérial d'Innsbruck (Autriche), il participe au 18ème Innsbrucker Promenadenkonzerte. Programme: Luis Serrano Alarcon El Torico de la Cuerda, pasodoble da concerto; Corrado Maria Saglietti Tris, concerto per tromba e banda; Nathan Daughtrey Black Rainbow, per percussioni e banda; Alfred Reed Armenian Dances (parte I) Suite da concerto; Nunzio Ortolano Contaminations per banda sinfonica. La Saison culturelle 2017/2018 est organisée par l’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste, avec le patronage de la Fondation Cassa di Risparmio di Torino. Billet normal : 10,00 €, billet réduit : 8,00 €. Le spectacle est inclus dans les abonnements Pleine Saison, Tuttomusica et Classica e Dintorni. redaction