Valdostani al voto: affluenza al 59% alle ore 19



Seggi aperti fino alle ore 23 AOSTA. Sono iniziate questa mattina alle ore 7 le operazioni di voto per eleggere deputati e senatori. Alle ore 19 i dati diffusi dalla regione, relativi al voto per la Camera, indicano che l'affluenza è al 59,02 per cento pari a 58.751 votanti su 99.547 aventi diritto. Nel solo comune di Aosta ha votato il 59,19% degli elettori. Alla precedente rilevazione delle ore 12 l'affluenza era del 21,24 per cento, in aumento rispetto alle elezioni 2013 quando però si votò anche lunedì.



redazione