Agroalimentare, inizia l'iter per marchio qualità dei prodotti della Valle d'Aosta



Nell'elaborazione della legge saranno "coinvolti tutti i portatori di interesse sul tema" AOSTA. Parte l'iter legislativo per il marchio di qualità agroalimentare dei prodotti valdostani. Oggi è arrivato l'ok della giunta all'atto proposto dall'assessore all'agricoltura e dal presidente della Regione che dà il via al procedimento. L'obiettivo è di arrivare ad una etichetta distintiva con indicazione di origine, che sia riconosciuta a livello europeo, attraverso la quale valorizzare le produzioni agricole "made in Valle d'Aosta". Il disegno di legge sarà elaborato da una cabina di regia composta dai dirigenti delle Strutture produzioni vegetali e promozione della qualità «coinvolgendo nell'iter di preparazione - spiega la Regione - tutti i portatori di interesse sul tema, tenuto conto delle disposizioni statali e comunitarie che disciplinano la materia». redazione