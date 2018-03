Finanziamenti regionali per gli impianti a fune, ok della IV Commissione



6,1 milioni di euro per il settore. L'opposizione: manca la copertura finanziaria AOSTA. Il disegno di legge sugli aiuti regionali a favore degli impianti a fune ha incassato oggi il parere favorevole della Commissione consiliare Sviluppo economico. Il testo, presentato lo scorso dicembre, mette a disposizione per il settore 6,1 milioni di euro provenienti da Finaosta per consentire alle società di gestione di ammodernare e sviluppare le infrastrutture. Con il passaggio in Commissione il ddl è stato modificato tramite il rifinanziamento della legge regionale 8/2004. I fondi provengono dalle voci trasporti e politiche giovanili del bilancio regionale anziché, come previsto in origine, da un nuovo capitolo istituito per le somme riversate dalla finanziaria regionale. «Con questo provvedimento - commenta il presidente della Commissione Paolo Contoz (Uv) - vengono stanziate risorse per 6,1 milioni di euro in particolare a favore della revisione generale degli impianti a fune e degli interventi indispensabili sugli impianti di innevamento in Valle d'Aosta, in vista della prossima stagione invernale». Scettica l'opposizione che si è astenuta. «Sebbene questa legge vada incontro alle esigenze degli impianti, si dà una risposta soltanto parziale alle richieste del territorio, in quanto manca la necessaria copertura finanziaria», affermano Alpe, Ac-Sa-Pnv e Cc-Mouv. E.G.