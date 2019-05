Aosta, il Comune chiederà i danni a due giovani imbrattatori

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il Comune di Aosta chiederà un risarcimento danni a due giovani recentemente denunciati per le scritte e i graffiti lasciati sulle facciate di alcuni edifici di proprietà comunale.

Si tratta di due ventenni, uno residente di Aosta e l'altro in un Comune limitrofo, identificati dalla polizia come i responsabili degli imbrattamenti al palaghiaccio di regione Tzambarlet, alla stazione ferroviaria, all'area megalitica di Saint Martin de Corléans ed in altre zone della città. Entrambi dovranno rispondere di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

"Nei prossimi giorni - annuncia il Comune capoluogo - l'Amministrazione procederà ad avviare un’azione risarcitoria nei confronti dei due denunciati per i danni causati agli edifici di proprietà comunale".

Da parte del sindaco Centoz e della vice Marcoz arrivano inoltre le congratulazioni rivolte alla polizia "per la brillante operazione che ha condotto alla denuncia" dei due writers.

C.R.