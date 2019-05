Aosta, le famiglie pagheranno di meno per la refezione scolastica

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Il servizio di refezione scolastica erogato alle famiglie di Aosta sarà meno salato il prossimo anno scolastico. La giunta comunale ha infatti ridotto il costo della retta annuale di iscrizione e la quota a carico delle famiglie numerose per ciascun pasto.

Per l'anno scolastico 2019/2020 il servizio avrà un costo di iscrizione che da 25 scende a 20 Euro. La quota intera del primo figlio a carico dell'utente per ogni pasto è fissata a 4 Euro e per i nuclei con più figli che utilizzano il servizio, per ogni figlio successivo al primo il costo è di 2,50 Euro (50 centesimi in meno). L'Amministrazione Centoz inoltre ha confermato le riduzioni e mantenuto invariate le soglie Isee per ottenerle (50% per Isee tra 6.500 e 4.000,01 euro e 75% per Isee tra 4.000 e 0). I minori in affidamento collocati in comunità o istituti di assistenza avranno l'esenzione totale previa richiesta dell’Ufficio regionale competente.

Quanto al servizio di trasporto, non ci sono variazioni rispetto all'a.s. 2018/2019. L'abbonamento mensile costerà 45 Euro con una riduzione del 50% per settembre e giugno ed i nuclei con più figli che utilizzano il servizio pagheranno 15 euro mensili per ogni figlio iscritto successivo al primo. Le riduzioni seguono le stesse regole definite per il servizio di refezione.

L'assessore comunale all'istruzione, Andrea Edoardo Paron, esprime soddisfazione per «essere riusciti a dimostrare la dovuta attenzione alle necessità di tutte le famiglie, in particolare di quelle con più figli iscritti al servizio di refezione scolastica che vedranno diminuire la quota per ogni figlio iscritto successivo al primo del 17%, potendo conseguire un risparmio notevole sulla pienezza dell’anno scolastico, fino a qualche centinaio di euro».

Clara Rossi