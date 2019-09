Aosta, un apericena multietnico al quartiere Cogne

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. I giardini di via Vuillerminaz hanno ospitato domenica 8 settembre un apericena multietnico, momento conviviale e di incontro per gli abitanti del quartiere Cogne di Aosta. In tanti hanno approfittato dell'occasione informale per scambiarsi un saluto e conoscersi gustando delle sfiziosità offerte dalla pasticceria Mafrica.

La partecipazione di numerose persone e di alcune associazioni (Libera Valle d'Aosta, Valle Virtuosa) ha assicurato il successo dell'iniziativa proposta dall'Associazione Quartiere Cogne onlus.

Soddisfatta la presidente, Rosalia Ventrini, che si prepara a festeggiare i tre anni dell'Associazione il prossimo 16 settembre.

