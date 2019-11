Un nuovo volto per la Chiesa Santuario Maria Immacolata di Aosta Pubblicato: Mercoledì, 13 Novembre 2019 11:12

AOSTA. Conferire maggiore centralità all'altare, che possa così "abbracciare" la comunità, e allo stesso tempo migliorare alcuni impianti un po' datati: è il duplice obiettivo dell'intervento di riqualificazione che restituirà un volto rinnovato alla chiesa santuario di Maria Immacolata di Aosta in vista dell'8 Dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione.

La chiesa del quartiere Cogne di Aosta ha ormai superato i sessant'anni dalla costruzione. In passato ha subito alcuni lavori importanti, l'ultimo dei quali risale ad una ventina di anni fa. Ora che i segni del tempo si fanno notare, grazie alle donazioni dei fedeli la parrocchia ha potuto avviare un intervento di rinnovamento.

Se ne occupa l'architetto Franco Accordi, che spiega: «Il parroco, padre Luigino, mi ha fornito alcune indicazioni sul risultato che voleva ottenere. Poi abbiamo valutato le opzioni con la Commissione parrocchiale che ha fatto le sue osservazioni». Da questo scambio di idee è nato un progetto che collega idealmente le origini del Santuario, rappresentate dall'altare maggiore oggi ornato dal grande mosaico che circonda la statua della Madonna e che veniva usato prima del Concilio Vaticano II, e l'attuale altare in bronzo, installato nel 2010, che pone l'officiante di fronte all'assemblea. Questo obiettivo sarà raggiunto realizzando due nuove pareti curve che collegheranno anche visualmente l'abside ed il presbiterio.

In contemporanea è stato eseguito un lavoro di tinteggiatura. «Abbiamo effettuato alcuni studi e riportato la Chiesa ai suoi colori originali, il bianco soprattutto», spiega ancora l'architetto Accordi.

I lavori sono già in fase avanzata e dovranno concludersi entro il 22 novembre, in tempo per la Santa Messa delle Cresime di domenica 24 novembre che Aostaoggi.tv trasmetterà in diretta streaming.

L'intervento di manutenzione comunque non si concluderà così. È prevista infatti anche la sistemazione degli impianti di illuminazione e di diffusione sonora per migliorare l'acustica in tutta la Chiesa Santuario dedicato all'Immacolata in tempo per l'8 Dicembre, l'Immacolata Concezione.

Il progetto di restyling coinvolgerà anche l'arredo liturgico. Un intervento sull'alto e massiccio altare in bronzo, installato nel 2010 e realizzato dalla Fonderia Artistica della Verrès Spa, renderà più visibile l'officiante ai fedeli; l'ambone inoltre sarà riprogettato seguendo le linee dell'altare e saranno posizionate sedute e arredi in rovere e legno massiccio.

Marco Camilli