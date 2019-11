Il Comune di Aosta pubblica un "Vademecum neve" Pubblicato: Lunedì, 18 Novembre 2019 14:05

AOSTA. Si intitola "Vademecum per la cittadinanza in caso di neve e ghiaccio" il documento pubblicato dal Comune di Aosta sul sito internet istituzionale in vista dell'arrivo della stagione invernale.

"La neve e il gelo sono eventi atmosferici naturali che possono presentarsi con frequenze ed intensità anche impreviste: tali eventi provocano problemi e disagi alla circolazione e si ripercuotono sulla vita quotidiana di ognuno" recita il vademecum. L'Amministrazione del capoluogo chiede dunque "la collaborazione di tutti nel rispetto di alcune semplici raccomandazioni".

Il vademecum riepiloga come il Comune interviene durante le nevicate e ricorda agli automobilisti i comportamenti corretti da seguire a beneficio dei singoli e di tutti gli altri utenti della strada. Per esempio, montare pneumatici invernali o avere catene a bordo per non trovarsi impreparati fin dalla prima nevicata, non intralciare i mezzi addetti allo sgombero, limitare per quanto possibile gli spostamenti con i mezzi privati ed anche evitare di mettersi in viaggio se non si ha esperienza di guida sulla neve o se il veicolo non è equipaggiato.

Il Comune invita i cittadini a "fare squadra" ed a ricordare che "nel periodo invernale, alcuni disagi possono inevitabilmente succedere. Gli interventi saranno tuttavia più veloci ed efficaci grazie alla collaborazione di tutti". Sul vademecum sono segnalati anche i numeri di telefono da utilizzare per le segnalazioni.

Clara Rossi