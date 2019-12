Aosta, 50mila euro per l'illuminazione pubblica in viale della Pace Pubblicato: Sabato, 07 Dicembre 2019 09:26

AOSTA. La giunta comunale di Aosta ha approvato uno stanziamento per sistemare l'illuminazione pubblica in viale della Pace. La delibera prevede una spesa di quasi 50.000 euro per l'intervento di riqualificazione dell'impianto.

"Il progetto - spiega in una nota l'Amministrazione - rientra nell'ambito degli interventi finalizzati a consentire il ripristino del regolare funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale, anche sulla base delle numerose segnalazioni ricevute".

La giunta ha inoltre approvato l'abbattimento delle barriere architettoniche di alcuni marciapiedi del quartiere Cogne, all'incrocio tra via Vuillerminaz e via Alessi, all'attraversamento pedonale tra via Verraz e via Liconi ed al passaggio pedonale che attraversa la stessa via Liconi in corrispondenza dell’incrocio con via Saba.

È stato anche deciso il posizionamento di tre pensiline alle fermate degli autobus in via Piccolo San Bernardo, in via Lexert nei pressi della chiesa dell'Immacolata e in via Vaccari vicino all'ospedale Beauregard.

Il costo degli interventi è attorno ai 140.000 euro. Serviranno una novantina di giorni per completarli.

