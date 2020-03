Aosta, iniziano i lavori di sistemazione di piazza della Cattedrale



Dal 16 marzo al 4 maggio modifiche alla viabilità AOSTA. Stanno per iniziare i lavori della prima fase di riqualificazione della zona di piazza Giovanni XXIII, la piazza della Cattedrale di Aosta. Il progetto coinvolge anche via Mons. de Sales via Forum, nel tratto compreso tra piazza Giovanni XXIII e via Saint-Bernard de Menthon, Per permettere l'apertura del cantiere dal 16 marzo fino al 4 maggio saranno attive alcune modifiche temporanee alla circolazione. E' prevista la chiusura al traffico di via Mons. de Sales con divieto di sosta per tutti i veicoli e limitazioni al carico/scarico e al transito per i residenti. In via Croce di Città nel tratto compreso tra via Mons. de Sales e piazza Roncas è previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata anche per i veicoli con permessi Ztl. E.G.