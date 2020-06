Il parcheggio Carrel di Aosta chiude due mesi per lavori

I veicoli dovranno essere rimossi per permettere l'intervento di manutenzione straordinaria

AOSTA. Il 13 luglio inizieranno dei lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio Carrel, vicino alla stazione dei pullman di Aosta. La struttura rimarrà chiusa fino all'11 settembre, data prevista di conclusione dell'intervento.

I veicoli in sosta dovranno essere rimossi entro il giorno precedente all'avvio del cantiere, quindi entro domenica 12 luglio.

Fino alla riapertura del Carrel gli abbonati mensili potranno disporre di una tessera gratuita per il parking de la Ville di via I Maggio pagando per intero il mese di luglio al Carrel oppure beneficiare di una riduzione dl 50% sul pagamento dello stesso mese di luglio.

redazione