Aosta, tre ulteriori app per pagare la sosta su strada

Saranno attive dal 10 agosto in aggiunta al servizio di Easy Park

AOSTA. A partire da lunedì prossimo, 10 agosto, la sosta sugli stalli "blu" di Aosta potrà essere pagata attraverso tre ulteriori app per smartphone. Si tratta di Drop Ticket, My Cicero e Pay by Phone, che si aggiungono al servizio di Easy Park attivo ormai da qualche anno.

"Le tariffe orarie di sosta, al netto delle commissioni applicate da ciascun gestore everificabili sui rispettivi siti, restano invariate, mentre, come già avviene per Easy Park, la somma minima è ridotta del 50 per cento", sottolinea l'Amministrazione comunale.

Anziché un minimo di 30 minuti è possibile pagare per un minimo di 15 minuti al costo di 50 centesimi di euro nelle zone a tariffa oraria di 2 euro; 40 centesimi nelle zone a 1,40 euro l'ora e 20 centesimi nelle zone a 0,80 euro l'ora.

redazione