Aosta, candidatura aperte per l'organo di revisione del Comune

On line l'avviso in scadenza il 5 novembre

AOSTA. Il Comune di Aosta ha pubblicato sull'albo pretorio online l'avviso per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria rivolto agli iscritti nel registro dei revisori contabili o all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Le nomine, tre in tutto, saranno effettuate dal Consiglio comunale tra i candidati idonei inseriti in ordine alfabetico in un elenco che resterà valido sino alla scadenza dell'attuale consiliatura.

Gli interessati devono candidarsi entro le ore 12 del prossimo 5 novembre presentando la documentazione necessaria a mano, con raccomandata o via posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'ente.

Le informazioni sulle cause di esclusione e i motivi di incompatibilità sono dettagliate nell'avviso di nomina mentre le cause di ineleggibilità e di decadenza sono quelle previste in generale all’art. 2399 del Codice civile e le norme di cui agli artt. da 64 a 69 del regolamento regionale 1/99.

redazione