Aosta, il centro città si anima con musiche classiche e popolari

Fino al 6 gennaio nelle piazze del centro storico si potranno ascoltare le composizioni selezionate con il bando Ti regalo una musica

AOSTA. Tra le iniziative che il Comune di Aosta ha attivato in queste particolari festività c'è anche la filodiffusione di musiche classiche e popolari. Da oggi in alcune vie e piazze del centro città si possono infatti ascoltare le composizione di alcuni musicisti selezionati con il bando denominato "Ti regalo una musica".

L’iniziativa vedrà la diffusione fino al 6 gennaio in piazza Chanoux, piazza della Repubblica, piazza Roncas, piazzetta di Porta Praetoria delle musiche suonate da Duo Denfert, Mikol Frachey, Elisa Mammoliti con Massimo Bombino e Sylvie Blanc, Estremìa, The A.B.C., Groovin’ Around, Trouveur valdotèn, Serena Costenaro, Romantic Trio e Gilbert Impérial.

I musicisti - spiega l'Amministrazione comunale - sono stati selezionati da una commissione formata da Paolo Salomone (organizzatore artistico), Aldo Sardo (docente di Composizione del Conservatorio di Torino) e Sergio Pugnalin (Coordinatore Sfom).

"Con questa iniziativa – commenta l'assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco - mettiamo un altro piccolo tassello alla proposta di animazioni organizzata dall'Amministrazione comunale per il periodo delle Feste, con la quale, consapevoli e partecipi della difficoltà del momento che come comunità stiamo vivendo, intendiamo infondere ai cittadini un po’di serenità, nell’auspicio che il prossimo anno ci veda finalmente liberi dalla minaccia della pandemia".

C.R.