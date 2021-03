Aosta, lo sportello amicoinComune attiva la prenotazione on line

Il nuovo servizio telematico sarà attivo dal 29 marzo anche per il rilascio della carta di identità elettronica

AOSTA. Dalla prossima settimana gli utenti che hanno necessità di recarsi allo sportello amicoinComune di Aosta potranno prenotare on line l'appuntamento. Il nuovo servizio, utilizzabile anche per il rilascio della carta di identità elettronica, sarà attivo in via sperimentale da lunedì 29 marzo.

Per fissare un appuntamento allo sportello amicoinComune sarà necessario collegarsi ad un portale (link) raggiungibile anche dal sito internet comunale istituzionale o dal portale amicoincomune.it con pc, tablet o smartphone. Utilizzando lo Spid o una carta di identità di ultima generazione sarà possibile scegliere giorno e fascia oraria dell'appuntamento.

Per la prenotazione della carta di identità elettronica bisognerà accedere ad un altro portale (link) che rimanda alla pagina dedicata del Ministero dell'interno. Anche in questo caso è necessario avere l'identità digitale Spid o una carta di identità elettronica di ultima generazione.

Resterà comunque attivo il servizio di prenotazione telefonica, ma con un nuovo numero a cui rivolgersi (0165-1875002) anche per avere informazioni sulla documentazione da presentare per il servizio richiesto.



redazione