La Torre piezometrica nuova sede del CCS Cogne

Il Circolo di Aosta 'sfrattato' da Palazzo Cogne deve trasferirsi entro il 15 settembre

AOSTA. La torre piezometrica sarà quasi certamente la nuova sede ad Aosta del Circolo Culturale Sportivo Cogne. L'edificio di via Lavoratori Vittime del Col du Mont è stato individuato come probabile sede delle attività che il CCS Cogne organizzava a Palazzo Cogne, in corso Battaglione, fino all'ordine di sgombero per problemi statici dell'immobile. O almeno di una parte di esse.

Il Circolo entro il 15 settembre dovrà abbandonare i locali di corso Battaglione come stabilito dal Tribunale di Aosta al termine di una battaglia legale vinta dalla Regione. Ora tra CCS e Structure VdA, la partecipata regionale che ha in gestione la Torre, c'è un accordo di massima per il trasloco nei locali al piano terra del manufatto.

Costruita negli anni '30 e oggetto di un restauro conservativo nel 2005, la Torre si trova vicino alla Cogne Acciai Speciali. I locali del piano terra, che hanno bisogno di alcuni interventi di sistemazione, offrono circa 260 metri quadri, una superficie nettamente inferiore a quella che il Circolo aveva a disposizione al Palazzo Cogne. Per questo motivo il CCS potrebbe dover delocalizzare le attività in più sedi che ancora devono essere individuate.

Clara Rossi