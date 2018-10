Vigili del fuoco valdostani, revocato lo sciopero del 19 ottobre

Valutazione attuale: 0 / 5

Conapo e Fp Cgil: possibile sovrapposizione giudirica con lo sciopero nazionale

AOSTA. Lo sciopero del 19 ottobre dei vigili del fuoco valdostani non si svolgerà. «Conapo e Fp Cgil Valle d'Aosta comunicano che, per senso di responsabilità, revocano lo sciopero del 19 ottobre, in quanto vi è una possibile sovrapposizione giuridica con il proclamato sciopero nazionale del 26 ottobre, presumendo che la normativa nazionale possa superare quella dell'autonomia regionale», si legge in una nota.

Niente sciopero quindi, ma una forma di protesta ci sarà comunque. «Non potranno essere garantite tutte le attività extra-orario non esigibile su base volontaria» annunciano Conapo e Fp Cgil. Si tratta, ad esempio, di attività legate ai corsi di formazione per il personale volontario, servizi di vigilanza antincendio, addestramenti.

Il 17 ottobre è anche organizzata ad Aosta una manifestazione con presidio davanti a Palazzo regionale.

redazione