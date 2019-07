Lettera alla redazione: "Psichiatria in realtà è del tutto illegale"

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

Riceviamo e pubblichiamo

Psichiatria in realtà è del tutto "illegale", perché manca la Rianimazione oltre al personale competente in questa materia e non c'è neppure un'autoambulanza in pianta stabile che possa portare al Parini in tempi brevissimi una persona con una sincope o qualunque tipo di disagio che può compromettere la sua vita - eventi del tutto possibili quando si usano gli psicofarmaci, soprattutto abbinati, e ancora di più quanto vengono somministrati a persone legate con mani, piedi e torace ad un letto.

Questo è così dal 1980, anno in cui la Psichiatria è stata insediata in questi locali.

C'è da domandarsi se chi gestisce questa realtà riesca a dormire sonni tranquilli... forse perché l'impunità in questa società regna sovrana ormai da anni.

lettera firmata

Bruno Cavallaro