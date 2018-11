Saison Culturelle, Adieu Monsieur Haffmann

0 0 0 s2smodern

Un spectacle sensible et intelligent, primé avec quatre Molières

AOSTE. La Saison culturelle 2018/2019, le mercredi 21 novembre 2018, à 21h au Théâtre Splendor d'Aoste, propose le spectacle Adieu Monsieur Haffmann.

Applaudi par le public et célébré par la critique, Adieu Monsieur Haffmann est un spectacle sensible et intelligent, primé avec quatre Molières en 2018.

Le spectacle plonge le public dans les années noires de l'occupation et aborde les thèmes de la solidarité et de l'amitié, mais aussi de la violence, des spoliations et des pillages commis par le régime hitlérien et des opportunistes sous le IIIe Reich. Joseph Haffmann, qui vient d'envoyer sa famille en Suisse, propose à son employé Pierre Vigneau de tenir sa bijouterie. En compensation, il le cachera et le nourrira dans la cave. Mais le jeune artisan, qui est marié, accepte à condition d'obtenir d'Haffmann un don supplémentaire, stérile et en manque d'enfant, il lui demande de faire un enfant à sa femme. Les relations entre les trois personnages se dégradent lentement.

Les comédiens, remarquablement dirigés par Daguerre, expriment tout leur talent et la pièce est bien menée, alerte, pleine d'humour et de finesse. Un grand soin est apporté à la création sonore, aux lumières mais aussi aux décors et aux costumes.

Le spectacle est inclus dans les abonnements Pleine Saison, Tuttoteatro et Rideau. Billet normal 13,00 €; billet réduit 10,00 €.

