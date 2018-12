Capodanno, il maltempo condiziona la festa a Breuil Cervinia

Valutazione attuale: 0 / 5

VALTOURNENCHE. Non ci sarà la tradizionale fiaccolata organizzata a Breuil Cervinia per il Capodanno.

L'appuntamento in calendario questa sera dalle ore 21 è stato infatti spostato al 3 gennaio 2019 a causa delle condizioni meteo che non consentono di far svolgere l'evento.

Per lo stesso motivo è stato spostato al 3 gennaio anche lo spettacolo pirotecnico con musica.

E' invece confermato il DJ set con Fargetta presso il campetto Cretaz alle ore 21:00

redazione