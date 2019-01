Il teatro raccontato ai ragazzi: appuntamento alla biblioteca regionale di Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

AOSTA. La sezione ragazzi della biblioteca regionale di Aosta dà appuntamento al 24 gennaio con la presentazione del libro " Istruzioni per giovani attori", di Cristina Bertazzini. L'incontro è dedicato ai ragazzi a partire dagli 11 anni e intende avvicinarli alla conoscenza dell'arte teatrale e stimolare in loro la curiosità per la recitazione, la storia del teatro e la creatività espressa con l'uso delle parole e del corpo.

"Istruzioni per giovani attori" (edito da Le Château di Introd) illustra gli aspetti propedeutici dell'arte teatrale attraverso la quale gli adolescenti possono migliorare l'espressione lessicale, la presenza davanti a un pubblico, la sicurezza in sé stessi, vincendo timidezze e incertezze. Al termine della presentazione del volume, che inizierà alle ore 17.30, verrà messa in scena un'animazione teatrale tratta dal libro stesso.

L'ingresso all'incontro è gratuito e libero fino al raggiungimento della capienza massima del teatrino (consigliate le prenotazioni).

redazione