La Commune de Challand-Saint-Victor accueillera la 44e Rencontre Valdôtaine

CHALLAND-SAINT-VICTOR. Dimanche 11 août 2019, Challand-Saint-Victor accueillera la 44e édition de la Rencontre valdôtaine, ce rendez-vous organisé chaque été par la Présidence de la Région avec la collaboration des institutions du territoire régional et qui réunit en Vallée d'Aoste les Valdôtains du pays et les Valdôtains émigrés.

L'accueil des participants est prévu à 9h30, à Challand-Saint-Victor sur les notes du Corps philharmonique d'Arnad par le Président de la Région Antonio Fosson et le Syndic de Challand-Saint-Victor Michel Savin.

À 10h, une messe sera célébrée en plein air par l'évêque d'Aoste, monseigneur Franco Lovignana, et animée par la Maîtrise de Challand-Saint-Victor.

À 10h40, les participants se rendront en défilé jusqu'à la place de Ville où, à 11h, les discours officiels des autorités précéderont le dévoilement de l'arbre stylisé, ainsi que la bénédiction et le dépôt d'une gerbe à la mémoire des émigrés. Il sera ensuite possible de visiter l'exposition dédiée à l'émigration Mon pays natal – les familles de challandins émigrées.

À 12h30, les Valdôtains du Pays et les Valdôtains de l'extérieur se retrouveront pour un déjeuner convivial dans le pavillon et, à partir de 15h, la compagnie du musicien Erik Bionaz et les Poudzo valdoten animera l'après-midi dansant.

Les participants auront également la possibilité de suivre une visite guidée du moulin d'Isollaz et de la laiterie de Ville, ainsi que de découvrir la réserve naturelle du lac de Villa.

Les billets pour le repas (adulte : 25 € ; enfants de 6 à 14 ans : 12,50 € ; entrée gratuite pour les moins de 6 ans) sont en vente à Aoste, à l'Office de la langue française, au rez-de-chaussée du Palais régional (tél. +39 0165 27 36 22 – 27 36 24, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août et du lundi 5 août au vendredi 9 août, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30), ainsi qu'à la Commune de Challand-Saint-Victor (tél. +39 0125 94 50 01, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août et du lundi 5 août au vendredi 9 août, de 9h à 16h30 les lundi, mardi et jeudi ; de 9h à 14h les mercredi et vendredi).

Dans la limite des places restantes, des billets seront également vendus le dimanche 11 août 2019, au chalet d'accueil de la Rencontre, à Challand-Saint-Victor.

