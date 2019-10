4 Novembre, il Centro Addestramento Alpino apre le porte delle sue caserme Pubblicato: Mercoledì, 30 Ottobre 2019 10:03

AOSTA. In occasione delle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale, la caserma Cesare Battisti ed il Castello Generale Cantore di Aosta aprono le porte ai valdostani.

Il Castello sulla collina di Aosta, sede del Comando del Centro Addestramento Alpino, sarà accessibile a tutti al mattino (ore 10 e ore 11) ed al pomeriggio (ore 14, 15 e 16) partecipando alla visita guidata che include la cappella, la palestra di roccia ed il parco. Il pubblico inoltre potrà scoprire gli oltre 4.000 volumi, documenti e cimeli che la biblioteca custodisce da oltre 80 anni.

La caserma Battisti sarà visitabile dalle 10 alle 18. Per l'occasione la struttura militare predisporrà aree per prove di arrampicata, traversate su ponte himalayano e prove al simulatore di tiro, per familiarizzare con una disciplina affascinante come il biathlon. Sarà anche proposta una piccola esposizione di mezzi e materiali in dotazione alle Truppe Alpine dell’Esercito, del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, e dei Vigili del Fuoco.

