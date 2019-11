Serata di presentazione del libro Una vita per i bambini dell’Africa Pubblicato: Martedì, 19 Novembre 2019 08:30

AOSTA. Venerdì prossimo, 22 novembre, si terrà ad Aosta la presentazione del libro "Una vita per i bambini dell’Africa" dedicato a Maria Bonino.

Attraverso le parole scritte alla famiglia e agli amici si scoprono i luoghi che Bonino amava e i pensieri più intimi. Grazie alla Fondazione Maria Bonino, che ha organizzato l’evento, sarà presente l’autrice Claudia Ghiraldello che dialogherà con Paolo Bonino, direttore del reparto di Geriatria dell’ospedale di Aosta e presidente della Fondazione Maria Bonino e fratello di Maria. L'ingresso è libero.

«Per scrivere questo libro ho chiesto alla famiglia di Maria di poter leggere le sue lettere cartacee ed elettroniche - spiega Claudia Ghiraldello - Sono fogli di carta aerea compilati in calligrafia larga e rapida, e-mail quasi sempre sintetiche, caratteristica di chi ha molte cose da fare e più che alla forma bada alla sostanza. Documenti scritti alla mamma Gabriella, al papà Alberto, alla sorella Cristina, al fratello Paolo, agli amici. Raccontano di tante cose, della vita quotidiana pesante eppure, o forse proprio per questo, per Maria più galvanizzante».

La presentazione si svolgerà alle ore 18 presso la sala riunioni dell'ospedale regionale U. Parini.