Una giornata con l'Aido Valle d'Aosta dedicata alla cultura del dono Pubblicato: Martedì, 26 Novembre 2019 14:06

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. L'Aido della Valle d'Aosta organizza per il 1° dicembre una giornata dedicata alla salute ed alla creatività.

L'iniziativa prevede una passeggiata nel parco del Mont Avic adatta a tutti, sportivi e non, con la guida guida escursionistica Davide D'Acunto. Il ritrovo è fissato alle ore 10 al Centro visitatori di località Covarey, a Champdepraz. Dopo il pranzo (autogestito dai partecipanti) si terrà un laboratorio di scrittura creativa. "Sarà un'occasione - spiega l'Aido - per sperimentarsi ad utilizzare le parole in una maniera nuova e creativa, partendo dalla metafora del dono". La giornata si concluderà nel pomeriggio con un dialogo sul tema della Donazione degli organi.

Per partecipare è necessario prenotarsi entro il 28 novembre contattando l'Aido della Valle d'Aosta (o telefonando al 388 9513779). È richiesto un contributo di 10 Euro a partecipante e le famiglie possono beneficiare di sconti.

C.R.