Aosta, rinviata la conferenza La botanica di Raffaello



Era stata organizzata alla biblioteca regionale per il 28 febbraio AOSTA. La conferenza intitolata "La botanica di Raffaello: il Rinascimento, la scoperta dell’Antico e quella del Nuovo Mondo" a cura della professoressa Giulia Caneva, in programma per venerdì 28 febbraio 2020, è rinviata a data da destinarsi. Lo annuncia l'assessorato regionale al turismo. La conferenza era prevista alla biblioteca regionale B. Salvadori nell'ambito della rassegna BiblioRencontres 2020 PrésVerts, ispirata all'Anno Internazionale della salute delle piante, proclamato dalle Nazioni Unite. redazione