La mostra Dinosauri e Carne e Ossa aperta fino al 15 marzo



L'esposizione è in corso all'area megalitica di Aosta AOSTA. La mostra Dinosauri in carne e ossa allestita presso l'area megalitica di Aosta resterà aperta una settimana in più rispetto al programma iniziale, ovvero fino a domenica 15 marzo. Lo annuncia l'assessorato regionale al turismo. L'esposizione propone un percorso di visita che metterà a confronto le ricerche sui reperti archeologici locali con le scoperte e le curiosità che arrivano dal mondo della paleontologia. La mostra è visitabile negli orari di apertura del sito megalitico (tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10.00 alle 18.00). redazione