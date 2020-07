Tre giorni di festa ad Entrèves per la festa patronale

Dal 18 luglio al 20 agosto la frazione di Courmayeur festeggia Santa Margherita Martire





COURMAYEUR. Tre giorni di festa ad Entrèves per la festa patronale di Santa Margherita Martire: da oggi a lunedì 20 luglio la frazione di Courmayeur ospiterà una serie di eventi, dalla processione con Messa solenne alla sfilata di auto storiche a iniziative rivolte ai più piccoli.

Le celebrazioni iniziano questa sera con le Sante Messe celebrate alle ore 17.30 e alle ore 19. Domenica 19 luglio, in aggiunta alle celebrazioni liturgiche al mattino e alla sera, ci sarà la benedizione delle divise del piccolo coro di Santa Margherita e la sfilata di auto antiche. Nel pomeriggio all'oratorio, dalle ore 15, spettacoli di magia per i bambini.

Il programma prosegue lunedì. In occasione della solennità di Santa Margherita Martire ci sarà una mostra fotografica allestita nel borgo di Entrèves intitolata Sulle tracce dei ghiacciai del Monte Bianco, con il contributo della guida alpina Renzino Cosson. Alle 17.30 processione d'ingresso con rappresentanza delle autorità e dei piccoli Les Badochys, prima comunione e cresima seguita da una celebrazione per il 40° di ordinazione sacerdotale di padre Pier Giuseppe Mosso. È prevista anche la consegna della Margherita d'Oro. In serata, dopo l'estrazione dei premi della lotteria, alle ore 21 appuntamento con 100 fiammelle nel borgo antico di Entrèves.

