Bilancio positivo per il 16° Marché au Fort

L'evento, articolato in due giornate per l'emergenza Covid, ha avuto 4.200 partecipanti

BARD. Chiude con un bilancio tutto sommato positivo la sedicesima edizione del Marché au Fort che si è svolta a Bard nel fine settimana con una formula un po' diversa dal solito e con inconsuete limitazioni per l'emergenza Covid-19. Articolato su due giornate, l'evento ha registrato circa 4.200 visitatori.

"Complessivamente - si legge in una nota - gli espositori presenti hanno espresso soddisfazione per la partecipazione all'iniziativa, i visitatori hanno potuto apprezzare le diverse filiere agroalimentari del territorio e scoprire i prodotti, guidati dai produttori che hanno avuto modo di far conoscere le proprie aziende a un pubblico interessato e attento alla qualità e alle specificità delle rispettive produzioni".

Anche l'iniziativa "Sapori valdostani" della Chambre valdôtaine ha riscosso un buon successo. I buoni del valore di 15 euro distribuiti nelle due giornate della manifestazione a seguito di un acquisto di almeno 50 euro presso le imprese espositrici sono stati 1.051, con una spesa di circa 70 mila euro.

redazione