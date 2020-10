Covid, la Saison Culturelle si ferma di nuovo

Spettacoli sospesi per un mese per effetto del nuovo Dpcm

AOSTA. Gli spettacoli e le proiezioni di film inserite nel calendario della Saison Culturelle sono sospesi fino al 24 novembre per effetto delle ultime disposizioni nazionali per il contenimento del nuovo coronavirus. Lo annuncia in una nota l'assessorato regionale dei beni culturali precisando che l'intenzione è di "riprogrammare non appena possibile gli spettacoli attualmente sospesi, tenendo conto anche delle disponibilità degli artisti, e di riprendere le proiezioni della sezione Cinema".

Per quanto riguarda invece i concerti di Vinicio Capossela, di String and wind, di Music for future e dello spettacolo L’herbe de l’oubli, c'è tempo fino al 31 ottobre per chiedere il rimborso dei biglietti. Lo stesso termine vale per il rimborso dei voucher emessi per lo spettacolo Ho perso il filo e il rimborso delle quote non godute di tutti gli abbonamenti (escluso l'abbonamento Cinema).

redazione