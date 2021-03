On line la presentazione del libro I Santuari del Solstizio d'Inverno

Il volume dell'autore Guido Cossard sarà presentato con un evento on line organizzato dalla cartolibreria Briviodue

AOSTA. La cartolibreria Briviodue di Aosta organizza per venerdì 12 marzo la presentazione del libro "I Santuari del Solstizio d'Inverno". Il volume dedicato all'archeoastronomia è dell'autore valdostano Guido Cossard (collana Anthropos, EdizioniPedrini).

La presentazione si svolgerà on line su Facebook alle ore 17 e successivamente, nel rispetto delle disposizioni contro il Covid, sarà possibile ritirare una copia autografata con dedica prenotabile (telefonando al 346-6286717).

Nella presentazione del libro si legge: "Il mascherone di pietra veglia sul bastione del film degli Avengers. Il forte di Bard, nelle riprese del film Age of Ultron, rappresenta l’inespugnabile rifugio dei nemici degli Avengers: lo storico monumento valdostano ricopre nella trama della pellicola il ruolo di sede dell’organizzazione terroristica Hydra, acerrima avversaria degli eroi della Marvel. Collocato nella nazione immaginaria di Sokovia, Bard è il quartier generale dei cattivi, preso d’assalto con successo dagli Avengers. Su di una parete rocciosa, collocata a ovest della rocca del forte, un inconsueto profilo sembra riprodurre una forma umana: un guerriero di pietra, dal grande volto litico, che sembra rivolgere il suo sguardo attento e severo proprio in direzione del forte di Bard. È in questo contesto che le rilevazioni astroarcheologiche di Cossard diventano un punto di riferimento anche per approfondimenti successivi, estendendone la conoscenza archeologica odierna, all'aspetto antropologico e quindi psicologico e fisiologico, collegandole all'habitat naturale".

redazione