Attivati due presidi medici per turisti a Cogne e Courmayeur

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. In previsione dell'aumento del flusso turistico, l'Azienda Usl della Valle d'Aosta attiverà due presidi medici a Cogne, presso il consultorio, ed a Courmayeur, nell'ambulatorio di via delle Volpi. Le strutture saranno aperte dall'8 luglio al 31 agosto nei giorni feriali.

Negli altri comuni ed in qualsiasi periodo dell'anno i turisti e le persone non residenti in Valle d'Aosta possono rivolgersi ai medici di assistenza primaria e, solo per attività ambulatoriale, agli ambulatori di medicina di assistenza primaria presenti nei poliambulatori di Aosta, Châtillon e Donnas (dalle ore 14 alle 20) e di Morgex (dalle ore 12 alle 18).

Le prestazioni sono soggette al pagamento di una quota che dovrà essere corrisposta direttamente al medico dietro rilascio di ricevuta fiscale: le tariffe stabilite per le prestazioni sanitarie sono di euro 25,00 per le visite ambulatoriali, euro 50,00 per le visite domiciliari ed euro 10,00 per le prescrizioni ripetitive.

E.G.