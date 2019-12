Riaprono i centri traumatologici delle stazioni sciistiche valdostane Pubblicato: Martedì, 03 Dicembre 2019 10:37

Stampa

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5

AOSTA. Con l'avvio della stagione invernale i centri traumatologici presenti nelle principali località sciistiche della Valle d'Aosta tornano operativi. Lo saranno già nei fine settimana del 7-8 e 14-15 dicembre, con orario 9.30 - 17.30, e poi tutti i giorni della settimana a partire dal 21 dicembre fino al termine della stagione 2019/2020.

Il centro di Courmayeur chiuderà il 13 aprile 2020, i centri di Gressoney/Staffal e Ayas-Champoluc termineranno l'attività il 14 aprile 2020, i centri di La Thuile e Pila il 19 aprile ed infine il centro di Breuil-Cervinia opererà fino al 3 maggio.

In ogni centro è presente un medico specialista in Ortopedia e Traumatologia ed un infermiere, che garantiscono un tempestivo trattamento di patologie traumatiche riferite all'apparato muscolo-scheletrico a seguito di infortuni sugli sci. L’accesso dell’utenza è diretto e le prestazioni sono a pagamento. Le tariffe sono indicate su appositi cartelli affissi all'interno dei centri.

Gli sciatori possono stipulare la polizza assicurativa “Snowcare” al momento dell’acquisto del biglietto. L’assicurazione costa 3 euro e dà diritto alla gratuità del soccorso sulle piste e delle prestazioni erogate dai centri traumatologici.

E.G.