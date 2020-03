Sanità, il 9 marzo sciopero generale



Saranno garantiti tutti i servizi e le prestazioni urgenti

AOSTA. Le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb, Cub, Usi Cit e Cobas Sanità, Università e Ricerca hanno proclamato uno sciopero generale per la giornata di lunedì 9 marzo 2020, per il personale di tutte le categorie pubbliche e private. L'Azienda Usl della Valle d'Aosta segnala che "nella giornata di lunedì 9 marzo, potrebbero verificarsi possibili disagi per gli utenti. Saranno garantiti tutti i servizi e le prestazioni urgenti". redazione